«Покупает ребенку смерть»: чиновница из мэрии Уфы раскритиковала родителей, дарящих детям электросамокаты

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На круглом столе в Общественной палате Башкирии специалист управления образования мэрии Уфы Елена Никонова раскритиковала родителей, которые покупают детям средства индивидуальной мобильности.

По ее мнению, некоторые взрослые дарят детям дорогие подарки, чтобы компенсировать недостаток общения. При этом они не задумываются об опасности электросамокатов. Никонова считает, что занятые родители фактически откупаются от детей и не осознают, что подобный подарок может стоить ребенку жизни.

– Родитель, имея деньги, купит [электросамокат] своему ребенку, не подумав о том, что он покупает ребенку смерть, – считает чиновница.

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