В АПК «Алексеевский» ввели процедуру наблюдения: ранее предприятие подало на банкротство

Фото: АПК «Алексеевский»

Сегодня, 9 июня, Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в АО «Агропромышленный комплекс «Алексеевский»».

Предприятие подало заявление о собственном банкротстве в начале минувшего апреля. Причиной стал долг перед ГКУ «Управление имуществом казны» за аренду земель в Алексеевке и Михайловке (Уфимский район Башкирии). В прошлом году учреждение взыскало с компании 54,6 миллиона рублей по двум искам. К концу марта остаток задолженности, по данным Минземимущества республики, составлял около 40 миллиона рублей – к тому времени приставы арестовали счета предприятия, и его финансовая деятельность фактически остановилась.

Трудности стали заметны еще раньше. В феврале этого года «Алексеевский» закрыл почти все фирменные магазины в Уфе и Уфимском районе. Руководство обещало перезапустить торговые точки весной в новом формате, однако этого не произошло. По итогам 2025 года предприятие показало выручку в 1,3 миллиарда рублей при чистом убытке в 180 миллиона рублей.

Несмотря на это, власти рассчитывают на спасение комплекса. Министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская рассказала о потенциальном инвесторе, готовом вложить средства в развитие АПК. Его название не раскрывается. В ведомстве также говорили о планах расширить тепличное хозяйство под Уфой и увеличить производство овощей и зелени.

АО АПК «Алексеевский» зарегистрировали в мае 2021 года в деревне Алексеевке Уфимского района. Ранее предприятие работало как государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие и входит в список компаний, запланированных к приватизации.

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