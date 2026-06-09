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НовостиОбщество9 июня 2026 15:53

«В экономически устойчивом положении»: ОДК-УМПО прокомментировало угрозу банкротства

ОДК-УМПО высказалось об угрозе банкротства
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ОДК-УМПО

Фото: ОДК-УМПО

Уфимское предприятие ОДК-УМПО заявило, что работает в штатном режиме и находится в экономически устойчивом положении. Об этом рассказал телеканал UTV со ссылкой на пресс-службу компании.

Там также добавили, что предприятие планомерно исполняет обязательства перед контрагентами.

Поводом для комментария стала информация о намерении московской компании «НПК «Специальная металлургия – Москва» подать в суд иск о банкротстве ПАО «ОДК – Уфимское моторостроительное производственное объединение». Соответствующее уведомление появилось на сайте Федресурса. По имеющимся данным, претензии связаны с задолженностями уфимского предприятия.

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