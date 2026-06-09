«Побыстрее работайте!»: Хабиров дал поручение по ямочному ремонту на дорогах Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ, Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой потребовал ускорить ямочный ремонт дорог.

По данным властей, больше всего жалоб на дефекты приходит из Калининского, Демского и Орджоникидзевского районов Уфы, а также из Нефтекамска и Туймазинского, Ишимбайского, Иглинского, Благовещенского и Белорецкого районов.

Хабиров обратился к министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любови Минаковой и попросил уделить особое внимание крупным ямам, которые представляют угрозу для водителей, и устранить их как можно скорее.

– Побыстрее работайте! – призвал руководитель региона.

По данным Минтранса, в республике выявили более 26,5 тысячи ям. Из них свыше 19 тысяч уже устранили. Ямочный ремонт в Башкирии продлится до 15 июня. Параллельно на дорогах стартовал сезон капитального ремонта.

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