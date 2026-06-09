Отравление посетителей кафе в Башкирии: несколько человек госпитализировали, возбуждено уголовное дело

Фото: Ольга ЮШКОВА.

После отравления посетителей кафе в Кумертау возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

Несколько человек почувствовали недомогание после посещения заведения и обратились за медицинской помощью – часть из них госпитализировали. Информация о произошедшем появилась в социальных сетях, после чего на нее отреагировали силовые структуры.

Мелеузовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Следователи совместно со специалистами Роспотребнадзора устанавливают причины произошедшего. Тем, кто отвечал за соблюдение санитарных норм в заведении, дадут правовую оценку.

Прокуратура республики также организовала проверку и взяла на контроль эпидемиологическое расследование. Надзорное ведомство оценит, соблюдались ли в кафе требования санитарного законодательства, и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.

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