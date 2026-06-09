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НовостиОбщество9 июня 2026 13:55

В Башкирии несколько человек госпитализировали с отравлением после визита в кафе: прокуратура начала проверку

В Башкирии прокуратура проверяет кафе после отравления посетителей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии несколько человек попали в больницу после посещения одного из кафе в Кумертау. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Все пострадавшие почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью – врачи решили их госпитализировать.

Прокуратура проверит, соблюдались ли в заведении санитарно-эпидемиологические требования, и установит причины произошедшего. Если для этого будут основания – примут меры прокурорского реагирования.

Параллельно ведомство взяло на контроль эпидемиологическое расследование по данному факту.

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