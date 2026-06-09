В Уфе в ДТП с машиной скорой помощи пострадала пациентка: ситуацией занялся Бастрыкин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ДТП в Уфе, в котором получила травма пациентка скорой помощи. Об этом рассказал информационный центр СКР.

Авария произошла минувшей осенью – 10 октября. Пострадавшая считает, что тяжесть ее травм оценена не в полной мере, а страховая компания выплатила недостаточную компенсацию. Виновника аварии привлекли лишь к административной ответственности.

Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

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