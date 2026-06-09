«На грани жизни и смерти»: уфимские врачи удалили часть печени пострадавшему на производстве, чтобы спасти его

Фото: Минздрав Башкирии

В Уфе врачи Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова спасли мужчину с критической травмой – его придавило промышленным механизмом на производстве. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Пострадавшего привезла скорая. Состояние сразу оценили как критическое и экстренно госпитализировали в хирургическое отделение РКБ. Во время операции врачи обнаружили разрыв левой доли печени и потерю около двух литров крови. Это могло убить пациента.

Хирурги провели левостороннюю гемигепатэктомию – удалили поврежденную часть печени. Это сложная операция: специалистам нужно было перевязать сосуды и желчные протоки, не задеть здоровые ткани и контролировать кровотечение на каждом этапе.

Пока хирурги оперировали, анестезиологи боролись с геморрагическим шоком – опасным состоянием из-за острой кровопотери.

Сейчас пациент идет на поправку. Его жизни ничего не угрожает.

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