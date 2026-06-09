Вырвал замок двери и избил: жителя Башкирии осудили за нападение на соседа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Бурзянском районе Башкирии вынесли приговор мужчине, который избил соседа. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

В минувшем феврале пьяный мужчина пришел к односельчанину, вырвал дверной замок и без разрешения зашел в его дом. Вспыхнул конфликт – и нежданный гость принялся избивать хозяина.

Белорецкий межрайонный суд признал мужчину виновным по уголовным статьям «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Нанесение побоев лицом, имеющим судимость». Свою вину он признал. При этом осужденный уже привлекался к ответственности раньше – за преступление против личности. Суд назначил ему 10 месяцев ограничения свободы.

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