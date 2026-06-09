23-летний парень на «Гранте» сбил на «зебре» девочку: подросток умерла в больнице

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе суд признал виновным 23-летнего водителя, который сбил насмерть несовершеннолетнего пешехода. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Авария произошла в феврале прошлого года ночью на перекрестке улицы Галле и проспекта Октября. Молодой человек на Lada Granta не снизил скорость и сбил девочку-подростка. Та получила тяжелые травмы и скончалась в больнице меньше чем через час.

Советский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю назначили два года в колонии-поселении, также на два года запретили управлять транспортом. Приговор пока не вступил в силу.

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