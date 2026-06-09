Уфимец натравил питбуля на прохожих

Владелец собаки ранее был судим, снял с животного намордник и спустил его на людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе мужчина натравил бойцовскую собаку на людей. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ночью 8 июня на улице Черниковской произошла ссора. Несколько прохожих повздорили с мужчиной, который выгуливал питбуля. В ходе конфликта ранее судимый владелец собаки снял с животного намордник и натравил его на людей.

На место происшествия приехали оперативники. Они задержали четверых человек: троих жителей Ярославля в возрасте от 25 до 27 лет и 45-летнего хозяина питбуля.

Сейчас проводятся следственные действия.

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