Вадим Шипачев подписал однолетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым»

В прошлом сезоне Шипачев набрал 42 очка в 64 матчах за минское «Динамо».

Пресс-служба уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» объявила о переходе нападающего Вадима Шипачева. Соглашение рассчитано на один год. В прошлом сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», где в 64 матчах набрал 42 очка (15 шайб и 27 голевых передач).

Шипачев является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги. Он первым в КХЛ достиг отметки в 1000 набранных очков. Всего на его счету 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач в 1134 матчах лиги.

По данным «Спорт-Экспресс», зарплата хоккеиста в «Салавате Юлаеве» составит 30 миллионов рублей. За свою карьеру Шипачев выступал за череповецкую «Северсталь», петербургский СКА, московское и минское «Динамо», а также казанский «Ак Барс». В составе СКА он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). Вместе со сборной России форвард выиграл Олимпийские игры (2018) и чемпионат мира (2014).

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