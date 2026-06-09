Более 40 тысяч жителей Башкирии подали заявления на новую семейную выплату

Прием заявок стартовал 1 июня и продлится до 1 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном совещании в правительстве Башкирии управляющий отделением Социального фонда России по республике Фаниль Вахитов сообщил о ходе приема заявлений на новую семейную выплату. По последним данным, обратились уже больше 40 тысяч жителей.

Выплата позволяет вернуть часть налога на доходы физлиц, уплаченного за 2025 год. Претендовать на нее могут семьи с невысоким доходом. Прием заявлений начался 1 июня. Получить деньги могут те семьи, у которых среднедушевой доход за 2025 год не превышает полуторакратного прожиточного минимума на душу населения. В Башкирии это 23 673 рубля. Также имущество семьи не должно выходить за установленный норматив. Заявления принимаются с 1 июня по 1 октября каждого года.

Фаниль Вахитов отметил, что в фонде ожидают больше 300 тысяч обращений. Прием продолжается, и специалисты готовы к такому масштабу.

Руководитель отделения также рассказал о других мерах поддержки семей с детьми. Единое пособие на детей от 0 до 17 лет в республике получают больше 130 тысяч родителей. В 2026 году на эти цели выделили 42,1 миллиарда рублей. За пять месяцев уже выплачено 14,1 миллиарда. Размер пособия составляет 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума.

В этом году для семей, чьи доходы превышают прожиточный минимум не больше чем на 10 процентов, условия назначения пособия смягчили. Фонд в беззаявительном порядке пересмотрел 604 ранее вынесенных отказа. Для таких семей размер пособия установили на уровне 50 процентов от прожиточного минимума. Это составляет 8175 рублей.

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