Глава Башкирии поручил выяснить причины ДТП, в котором погибла семья с 2 детьми

Авария произошла у села Кашкалаши Благоварского района.

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал разобраться в причинах страшной аварии на трассе М-5 «Урал». Напомним, ДТП случилось возле села Кашкалаши в Благоварском районе. Там «КамАЗ» столкнулся с легковой машиной, и в результате погибли двое взрослых и двое маленьких детей.

Известно, что к ликвидации последствий привлекли 10 единиц техники. Министр транспорта региона Любовь Минакова сообщила, что по предварительным данным виноват водитель большегруза. Она уточнила, что идет разбирательство.

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