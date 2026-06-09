В Уфе с 15 июня по 1 сентября перекроют дорогу у санатория «Зеленая роща»

Въезд в санаторий тоже будет закрыт на всё лето. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Муниципальное предприятие «УИС» предупредило жителей и гостей Уфы о временных ограничениях движения. Речь идет о районе санатория «Зеленая роща».

С 15 июня по 1 сентября на всё лето перекроют проезды к территории санатория. Причиной являются работы по подключению нового многоэтажного жилого комплекса к городской тепловой сети. Из-за этого закроют и въезд на территорию самого санатория.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.