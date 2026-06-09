Прокуратура Уфы добилась выплаты 250 тысяч рублей работнику, упавшему на стройке

Суд взыскал компенсацию морального вреда с организации. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района Уфы провела проверку соблюдения трудового законодательства. Выяснилось, что на одной из строек пострадал рабочий.

Мужчина монтировал стальные и железобетонные конструкции. Он упал и травмировал поясничный отдел спины. Здоровью сотрудника был причинен тяжкий вред. Причина случившегося, по данным ведомства, в том, что работодатель плохо организовал безопасные условия труда.

Прокуратура подала в суд иск о компенсации морального вреда за травму на рабочем месте. Суд удовлетворил требования и взыскал с организации 250 тысяч рублей. Благодаря вмешательству надзорного ведомства пострадавший уже получил положенную выплату.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.