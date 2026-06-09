В Уфе на 64-м году жизни скончался журналист и писатель Нияз Алсынбаев

В 2013 году Нияз Алсынбаев стал лучшим радиоведущим на конкурсе «Голос Евразии».

В Уфе после долгой болезни скончался заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан Нияз Алсынбаев. Журналисту и писателю было 63 года. Об его уходе сообщили коллеги из ГТРК «Башкортостан».

Нияз Забихович родился 1 мая 1963 года в деревне Ишмурзино Баймакского района. Окончил историко-английский факультет Башкирского государственного педагогического университета, после чего преподавал английский язык в сельской школе. В журналистику пришел в 1989 году и начал работать корреспондентом Госкомитета по телевидению и радиовещанию Башкирской АССР.

Со временем он вырос от рядового журналиста до заместителя начальника службы радиовещания ГТРК «Башкортостан». С 2004 года руководил музыкально-информационным каналом «Юлдаш». Нияз Алсынбаев вел общественно-политические программы «Майдан» и «Даира», а также цикл радиофельетонов «Крапива». Был автором и ведущим проектов «Личное мнение» и «Шежере». В 2013 году он получил главный приз всероссийского конкурса «Голос Евразии» в номинации «Лучший радиоведущий».

Кроме работы на телевидении и радио, Нияз Забихович писал рассказы. Их публиковали в республиканских газетах и журналах. Позже вышла его книга приключенческих повестей под названием «Таинственный странник».

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