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НовостиЧто происходит9 июня 2026 6:00

Туристы из Уфы застряли в Сочи из-за угрозы атак беспилотников

Уфимские туристы не могут вернуться в Башкирию из-за массовых задержек рейсов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пассажирам советуют проверять время вылета на сайтах авиакомпаний.

Пассажирам советуют проверять время вылета на сайтах авиакомпаний.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Сочи снова объявили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Причиной стала угроза атаки беспилотников, что привело к массовым сбоям в расписании.

По данным онлайн-табло уфимского аэропорта, рейс авиакомпании «Россия» из Сочи должен был прилететь в 05:05, но его перенесли на 16:10. Вылет рейса «Ютэйр» вместо 12:10 сдвинули на 01:30 следующего дня. Борт авиакомпании Nordwind Airlines тоже прибыл с опозданием – вместо 23:15 он сел в Уфе в 02:22.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное время вылета и прилета на сайтах авиакомпаний и в справочных службах аэропортов.

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