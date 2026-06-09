Россельхознадзор нашел нарушения на выставке животных в Бирске

Выставка проходила с 29 мая по 14 июня, организатору вынесли предостережение. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Россельхознадзора Башкирии обнаружили нарушения на выставке животных в городе Бирске. Информацию о мероприятии нашли в соцсети «ВКонтакте». Организатор указал, что выставка продлится с 29 мая по 14 июня 2026 года, однако по закону зоовыставка с участием животных не может продолжаться дольше четырех дней.

Нарушителю вынесли официальное предостережение. Ему напомнили, что правила использования животных в культурно-зрелищных целях нарушать нельзя.

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