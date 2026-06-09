Режим «черного неба» в Уфе, Стерлитамаке и Салавате вновь продлили

Из-за погоды в воздухе копятся выбросы от заводов и машин. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 9 июня, во вторник, в Башгидрометцентре сообщили о продлении режима «черного неба» в трех городах Башкирии. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Уфе, Стерлитамаке и Салавате до 20 часов 9 июня.

В этот период из-за погодных условий в воздухе накапливается больше обычного вредных выбросов от промышленных предприятий и автомобилей.

Ранее синоптики рассказали жителям Башкирии о погоде на ближайшие дни. Ожидается неустойчивая погода. В течение трех суток в республике пройдут дожди и грозы.

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