Уфимский район лидирует по зарплатам в Башкирии с показателем 97 215 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Башстат опубликовал рейтинг зарплат по городам и районам республики по итогам первого квартала 2026 года. Так, средний заработок в Башкирии за январь-март составил 74 880 рублей, что на 8,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Лидером рейтинга стал Уфимский район. Там средняя зарплата достигла 97 215 рублей, то есть +8,2 процента по сравнению с январем-мартом 2025 года. Второе место занял Хайбуллинский район с показателем 93 660 рублей. Тройку лидеров замкнула Уфа – 94 164 рубля и рост 7,6 процента.

Среди городов республики самые высокие зарплаты зафиксировали в Учалах (90 815 рублей), Салавате (86 998 рублей) и Благовещенске (85 990 рублей). Среди сельских территорий выделяются Благовещенский район (73 935 рублей) и Туймазинский район (75 148 рублей).

Нижнюю строчку рейтинга занял Бурзянский район – всего 46 990 рублей, но именно этот муниципалитет показал рекордный рост зарплат по сравнению с первым кварталом 2025 года (+19,8 процента), что больше, чем в любом другом районе республики.

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