В Уфе под комплексное развитие территорий изымают землю в районе трех улиц

Компания должна оценить объекты и выкупить их у владельцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Уфы объявила об изъятии земельного участка у собственника. Это делается в рамках комплексного развития территорий жилой застройки в Советском районе города. Под изъятие попали участок и все постройки на нем в квартале возле улиц Ленина, Пермской и Вокзальной. Инициатором изъятия выступает «Специализированный застройщик «Талан-Регион-71».

Компания обязана оплатить выкупную стоимость за изымаемые объекты. Для этого нужно провести оценку, договориться с владельцами, подготовить соглашения и выплатить им компенсацию. Если собственники откажутся добровольно отдавать землю, застройщику придется изымать ее через суд.

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