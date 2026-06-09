Фонтан в аллее Куприяновой на севере Уфы не включат в 2026 году

Ни источники финансирования, ни ответственные лица пока не назначены. Фото: мэрия Уфы.

В Управлении коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы сообщили, что фонтан в аллее Куприяновой в этом году не запустят. Ремонт планировали сделать в рамках благоустройства самой аллеи. Но на 2026 год ни заказчика работ, ни источники денег так и не назначили.

В мэрии заверили, что как только определятся ответственные лица и найдут нужные суммы, жителям расскажут о сроках ремонта и запуска фонтана. Информацию опубликуют в каналах администрации Орджоникидзевского района и городской мэрии.

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