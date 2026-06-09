В Башкирии до 11 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы

В Башкирии сохранится неустойчивая погода с осадками и грозами. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 9 июня, во вторник, синоптики предупредили жителей Башкирии о неустойчивой погоде. В ближайшие трое суток в республике ожидаются осадки и грозы.

Днем 9 июня местами пройдут кратковременные дожди, возможен град. Ветер дует с северо-востока, при грозе он становится порывистым. Температура воздуха днем поднимется до +20...+25 градусов.

10 и 11 июня характер погоды сильно не изменится. Днем по всей республике прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер сменит направление на северное и северо-западное. В некоторых районах 10 июня днем порывы усилятся до сильных. Ночью температура воздуха останется в пределах +8...+13 градусов, а днем столбики термометров покажут от +18 до +23 градусов.

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