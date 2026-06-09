Встреча Луны и Сатурна: когда можно будет увидеть

Фото: Уфимский городской планетарий

Завтра утром, 10 июня, в созвездии Рыб можно будет наблюдать сближение Луны и Сатурна. Об этом рассказали в Уфимском городском планетарии.

Луна в эти дни убывает и выглядит как тонкий серп – Солнце освещает лишь 34% ее диска. Над горизонтом она появится в два часа ночи. Сатурн взойдет на полчаса позже и будет виден на востоке как яркая звезда с блеском +0,9 звездной величины – левее и ниже Луны.

Наблюдать пару светил можно будет до рассвета. Луна останется на небе и после восхода Солнца – за горизонт на западе она уйдет лишь в 15:00.

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