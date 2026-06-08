В Башкирию вернулись почти 4 тысячи участников СВО: 75% из них уже трудоустроены

Фото: Минтруда Башкирии

В Башкирии три четверти участников СВО, вернувшихся домой, нашли работу. Об этом рассказала пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Тему трудоустройства и реабилитации ветеранов обсудили на заседании правительства. Премьер-министр Андрей Назаров напомнил, что помощь вернувшимся бойцам – прямое поручение президента Владимира Путина.

По его словам, домой вернулись почти 4 тысячи участников СВО, каждый третий из них имеет инвалидность. Для таких бойцов в регионе действует сертификат на реабилитацию номиналом 52,5 тысячи рублей.

Министр семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ольга Кабанова рассказала подробности. С начала года в кадровые центры «Работа России» за помощью в поиске работы обратились 600 участников СВО, из них трудоустроены 335 человек – это 56%. В целом же, с учетом проактивной работы, показатель трудоустройства вырос с 54% в марте прошлого года до 75% на сегодняшний день.

Служба занятости взаимодействует почти с 4 тысячами ветеранов. Из них работу нашли 2,9 тысячи человек, еще 653 открыли собственное дело. Для желающих заняться бизнесом с этого года доступны социальные контракты – без учета уровня дохода. До конца года планируют заключить 200 таких контрактов, 73 участника СВО уже запустили свой бизнес по этой программе.

Для тех, кто хочет сменить профессию, предусмотрены образовательные сертификаты на сумму до 50 тысяч рублей. С 2023 года их получили 557 участников СВО.

Работодатели также включились в процесс: 615 компаний разместили 2,8 тысячи вакансий с зарплатой выше 50 тысяч рублей. На квотированные места уже приняты 481 ветеран. Для работодателей, создающих места для бойцов с инвалидностью, Социальный фонд компенсирует до 200 тысяч рублей на оборудование рабочего места.

По итогам заседания Назаров поручил министерству совместно с муниципалитетами увеличить число трудоустроенных ветеранов, следить за соблюдением квот и усилить реабилитационную работу по сертификатам.

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