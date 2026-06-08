День России 12 июня в Уфе: какие улицы и парковки перекроют

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Из-за празднования Дня Росси в Уфе введут временные ограничения для водителей. Об этом рассказали в администрации Уфы.

Изменения схемы движения затронут сразу несколько оживленных локаций. Ограничения начнут действовать уже накануне торжеств. С 23:00 11 июня до 13:00 12 июня закроют автомобильную парковку на верхней площадке Монумента Дружбы со стороны улицы Октябрьской революции.

В сам праздничный день, 12 июня, с 7:00 до 13:00 для проезда закроют улицу Набережную на участке от Сочинской до проезда под Бельским мостом.

Кроме того, с 22:00 11 июня до 21:00 12 июня водители не смогут воспользоваться парковкой возле Русского драматического театра и проехать вдоль площади имени Ленина.

Городские власти также предупреждают пассажиров об изменениях в работе пассажирских маршрутов. Весь городской общественный транспорт 12 июня перейдет на расписание выходного дня.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.