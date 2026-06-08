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НовостиОбщество8 июня 2026 14:00

У Парка Лесоводов в Уфе закроют парковку: в мэрии объяснили, зачем

В Уфе закроют парковку у Парка Лесоводов
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Администрация Уфы

Фото: Администрация Уфы

В Уфе на несколько часов закроют парковку у лесопарка имени Лесоводов Башкирии. Об этом сообщила администрация города.

Завтра, 9 июня, с 08:30 до 11:00 сотрудники Горзеленхоза будут убирать сухостойные и аварийные деревья, которые могут упасть. Работы пройдут на въезде в лесопарк со стороны улицы Сагита Агиша и по периметру парковки рядом с зоной для пикника на Уваровой поляне. Для работы привлекут специализированную технику.

На время проведения работ въезд на парковку будет закрыт.

– Мероприятия направлены на создание безопасной и комфортной среды для всех посетителей лесопарка, – заявили в мэрии.

В целях обеспечения безопасности граждан въезд на парковку будет временно перекрыт на весь период проведения работ.

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