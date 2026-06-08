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НовостиПроисшествия8 июня 2026 13:30

В Башкирии легковушка врезалась в столб: трое детей попали в больницу

В Башкирии из-за ДТП трое подростков попали в больницу
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В башкирском городе Ишимбае легковой автомобиль врезался в столб – трое подростков-пассажиров получили травмы. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Пострадавших доставили в Ишимбайскую центральную районную больницу, где врачи провели осмотр и диагностику. Госпитализация не понадобилась – подростков отправили лечиться дома.

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