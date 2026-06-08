Фото: УГЗ Уфы

В Уфе спасатели вытащили восьмимесячную телку из старого. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты города.

Хозяин Мани обнаружил, что животное пропало, а затем нашел теленка в заброшенном погребе прямо на своем участке. Прибывшие на место спасатели подняли телку с помощью треноги и аркана.

– Маня отделалась лишь сломанным рогом, в остальном – цела и невредима! – заявили в УГЗ.

В Уфе спасли упавшую в погреб восьмимесячную телку Маню

В экстренном ведомстве напомнили, что спасают не только людей, но и животных, однако вызовы с угрозой для жизни человека всегда в приоритете. Владельцам подворий рекомендовали засыпать старые погреба во избежание подобных случаев.

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