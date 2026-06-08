Махинация с субсидиями: житель Башкирии обманул государство на 350 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Бурзянского района Башкирии получил субсидию обманным путем. Подробности рассказала в пресс-служба прокуратуры республики.

В прошлом году мужчина подал документы с липовыми сведениями о доходах и получил от государства 350 тысяч рублей на производство тротуарной плитки. После этого он составил фиктивный отчет о расходовании средств и приложил к нему поддельные договоры купли-продажи оборудования. Деньги он потратил по собственному усмотрению.

Белорецкий межрайонный суд признал мужчину виновным по уголовной статье «Мошенничество при получении выплат» и назначил один год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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