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НовостиПроисшествия8 июня 2026 13:01

Махинация с субсидиями: житель Башкирии обманул государство на 350 тысяч рублей

Житель Башкирии похитил из госбюджета 350 тысяч рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Бурзянского района Башкирии получил субсидию обманным путем. Подробности рассказала в пресс-служба прокуратуры республики.

В прошлом году мужчина подал документы с липовыми сведениями о доходах и получил от государства 350 тысяч рублей на производство тротуарной плитки. После этого он составил фиктивный отчет о расходовании средств и приложил к нему поддельные договоры купли-продажи оборудования. Деньги он потратил по собственному усмотрению.

Белорецкий межрайонный суд признал мужчину виновным по уголовной статье «Мошенничество при получении выплат» и назначил один год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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