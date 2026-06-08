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НовостиПроисшествия8 июня 2026 12:49

«Состояние средней степени тяжести»: в Стерлитамаке в ДТП пострадал 12-летний электросамокатчик

В Башкирии сбили 12-летнего мальчика на электросамокате
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сбили 12-летнего ребенка, ехавшего на электросамокате. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 6 июня, в Стерлитамаке. Ребенка с травмами доставили в городскую больницу и госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Состояние мальчика специалисты оценивают как средней степени тяжести.

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