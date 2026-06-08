Двое уфимцев организовали подпольный покер-хаус: скоро состоится суд

Фото: СК Башкирии

Двое уфимцев предстанут перед судом за организацию нелегального покерного клуба. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Согласно данным следствия, 37-летний мужчина не позднее минувшего января арендовал помещение на улице Тухвата Янаби и оборудовал его под подпольное казино: купил покерный стол, карты и фишки. Он сам работал крупье – принимал деньги, раздавал фишки и карты, следил за ставками и удерживал комиссию от 5 до 15%.

В феврале мужчина прекратил деятельность клуба. Его 39-летний знакомый, который был постоянным игроком покер-хауса, решил продолжить турниры в том же помещении и по той же схеме.

– Преступная деятельность обоих обвиняемых была пресечена в ходе совместной работы следователей СК и оперативников МВД, а игровое оборудование изъято, – сообщает Следком.

Возбуждены уголовные дела по статье «Организация и проведение азартных игр». Все материалы направлены в суд.

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