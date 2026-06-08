ДТП с грузовиком на трассе М-5: есть пострадавшие

Фото: МЧС Башкирии

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкирии произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

Авария случилась в вчера 14:45 на 1415-м километре дороги – вблизи села Кашкалаши. Есть пострадавшие.

На место выезжали спасатели. В ликвидации последствий ДТП задействовали 23 человек и 10 единиц техники, из них от МЧС – 8 человек и 3 машины.

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