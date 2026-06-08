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НовостиПроисшествия8 июня 2026 12:25

13-летняя девочка и ее родители отравились газом: прокуратура начала проверку

В Башкирии прокуратура начала проверку из-за отравления семьи газом
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В башкирском городе Октябрьском прокуратура проводит проверку из-за отравления угарным газом семьи. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 5 июня, около 23:00. В больницу с признаками отравления доставили 13-летнюю девочку и ее родителей. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время ребенок остается в лечебном учреждении.

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, а также оценит работу ресурсоснабжающей организации и действия собственника жилого помещения с точки зрения соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

– При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – заявили в надзорном ведомстве.

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