Супруги и их 13-летняя дочь отравились газом: подросток попала в реанимацию

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Октябрьский семья из трех человек попала в больницу с отравлением бытовым газом. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел дома – предположительно из-за неисправной газовой колонки. Пострадали супруги и их 13-летний ребенок. Дочь госпитализировали в реанимацию, родителей – в токсикологическое отделение городской больницы.

Сейчас состояние подростка улучшилось – девочку перевели в общую палату. Родители чувствуют себя удовлетворительно и уже выписаны на амбулаторное лечение.

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