В Башкирии компания после увольнения сотрудников не выплатила им 100 тысяч рублей: скандал дошел до прокуратуры

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП
В Мелеузе прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в ООО «Динамика». Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.
Пятеро сотрудников не получили расчет в день увольнения. Общий долг превысил 100 тысяч рублей.
По итогам проверки генеральный директор компании получил административный штраф по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». Кроме того, в его адрес внесли представление.
После вмешательства прокуратуры долг перед работниками полностью погасили.
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