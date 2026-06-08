В Башкирии компания после увольнения сотрудников не выплатила им 100 тысяч рублей: скандал дошел до прокуратуры

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Мелеузе прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в ООО «Динамика». Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Пятеро сотрудников не получили расчет в день увольнения. Общий долг превысил 100 тысяч рублей.

По итогам проверки генеральный директор компании получил административный штраф по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». Кроме того, в его адрес внесли представление.

После вмешательства прокуратуры долг перед работниками полностью погасили.

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