От 415 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе стартует распродажа машин, которые стали собственностью государства. Ее организует местное отделение Росимущества.

На торги выставили четыре лота, каждый из которых включает сразу несколько автомобилей. Отечественные и иномарки продают наборами. Цена одного такого набора – от 415 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

В первый лот входят шесть транспортных средств: четыре модели ВАЗ, Kia Spectra и мотоцикл ИЖ Юпитер–5. Все это можно забрать за 415,6 тысячи рублей.

Второй набор стоит почти полтора миллиона. В нем девять машин, включая Hyundai Solaris, Lada Kalina, Skoda Fabia и несколько «Жигулей».

Третий лот – десять автомобилей за 1,2 миллиона рублей. Среди них Kia Magentis, Opel Astra и две модели Lada.

Четвертый лот – полтора миллиона – Ford Focus, Lada Largus, Lada Samara, Lada Granta и еще три классические модели ВАЗ.

Организаторы торгов предупреждают: машины никто не проверял, ключей нет, документов тоже.

Стать участником аукциона можно до 24 июня на площадке «РТС–Тендер». Посмотреть на автомобили можно будет на улице Юбилейной, 27, но только после согласования с продавцом.

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