24-летнего жителя Башкирии осудили на 10 месяцев колонии за пьяную езду

От медосвидетельствования он отказался, машину конфисковали в доход государства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Башкирии сообщила о приговоре 24-летнему жителю Абзелиловского района. Мужчину отправили в колонию общего режима на 10 месяцев из-за неоднократной езды в нетрезвом виде.

В декабре прошлого года жители Учалинского района заметили подозрительного водителя за рулем «Volkswagen Passat» и вызвали полицию. Позже мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где его и нашли госавтоинспекторы. От прохождения медосвидетельствования водитель отказался, но проверка показала, что ранее он уже трижды был судим за пьяную езду.

Молодой человек признал свою вину. Суд назначил ему 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет и 6 месяцев. Автомобиль конфисковали в доход государства.

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