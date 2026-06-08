Средняя зарплата в Башкирии достигла 74 880 рублей

Реальная зарплата с учетом инфляции увеличилась на 2,2 процента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Башстат опубликовал данные о зарплатах в регионе. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата за январь-март 2026 года достигла 74 880 рублей. Это на 8,5 процента больше, чем год назад. В марте этого года средний заработок составил 77 171 рубль – плюс 6,9 процента к марту прошлого года. Реальная начисленная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 2,2 процента за три месяца и на 0,7 процента за март.

За весь январь-декабрь прошлого года средняя зарплата в республике превысила 74 390 рублей. Номинальная зарплата считается из начисленного фонда оплаты труда работников. Эту сумму делят на среднесписочную численность сотрудников и на количество месяцев в периоде. В начисленную зарплату входят налоги и удержания, которые платит работник. Социальные пособия из государственных и негосударственных внебюджетных фондов в эту сумму не включают.

Индекс реальной зарплаты показывает, как меняется покупательная способность заработка при изменении цен на товары и услуги. Его считают так: индекс номинальной зарплаты делят на индекс потребительских цен.

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