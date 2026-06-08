В Башкирии ввели карантин по бешенству

В Башкирии ввели карантин из-за смертельного заболевания. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии подписал указ о введении карантина по бешенству в Учалинском районе. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Эпизоотический очаг находится на территории личного хозяйства на улице Советской в селе Уральск. В этой зоне запрещено лечить больных животных, пускать на территорию посторонних людей, а также ввозить и вывозить животных, которые могут заразиться бешенством.

Специалисты госветслужбы проведут подворный обход. Они сделают прививки от бешенства восприимчивым животным и займутся отловом бездомных собак и кошек.

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