У народного артиста Башкирии Айдара Галимова умер отец

Отец артиста скончался спустя год после смерти его матери.

Народный артист Башкирии Айдар Галимов сообщил о смерти своего отца Миннигани Бахтигановича Галимова. Певец опубликовал на своих страницах в соцсетях пост с трогательным видео на татарском языке.

Артист попрощался с отцом и поблагодарил его за силу и доброту. Он написал, что папа старался дать детям воспитание, которого сам не видел. Галимов поблагодарил родителя за все и сказал, что семья его очень любила, любит и никогда не забудет, а певец пожелал отцу места в раю. Поклонники в комментариях выразили артисту соболезнования и слова поддержки.

Напомним, мама Айдара Галимова Бибинур Галимовна ушла из жизни 4 апреля 2025 года.

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