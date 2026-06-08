Ушла в магазин и не вернулась: в Башкирии второй день ищут 8-летнюю девочку

Девочка ушла в магазин 7 июня и не вернулась.

В Нефтекамске исчез ребенок. Как стало известно, полиция разыскивает 8-летнюю школьницу, которая пропала 7 июня 2026 года. По словам близких, девочка примерно в 20:30 ушла в магазин и домой не вернулась.

Приметы ребенка на момент исчезновения: синяя джинсовая куртка, серые лосины, белые кроссовки. Всех, кто знает, где может находиться девочка, просят связаться с полицией по телефонам: 89870401925, 102 или 83478322902. Также правоохранители просят распространить информацию в местных чатах и мессенджерах.

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