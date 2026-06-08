В Башкирии 6 июня 2026 года зарегистрировали брак семь пар

7 счастливых пар связали себя узами брака в Благовещенске 6 июня. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Госкомюстиции Башкирии рассказали о свадебном буме в красивую дату 6.06.2026. Так, в отделе ЗАГС Благовещенского района зарегистрировали брак 7 пар. У каждой из них своя история любви.

Например, Ильдар и Алена приехали из Уфы и специально выбрали эту дату, чтобы официально оформить отношения спустя 15 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двух дочерей, которые стали главными свидетелями на торжестве.

Альфред и Диляра решили расписаться в годовщину своего никаха. По словам молодоженов, познакомили их друзья. Виталий и Алена встретились 5 лет назад на холме возле кафе в Благовещенске, и уверяют, что это лучшее место для счастливых знакомств.

Азат и Лилия сначала долго переписывались в интернете. И лишь спустя годы общения выяснили, что живут совсем рядом. Александр и Дарья тоже познакомились онлайн, живя в разных местах. Но после первой встречи больше не расставались. Надежда и Александр встретились в Уфе, но для регистрации брака специально выбрали родину невесты.

Начальник отдела ЗАГС Татьяна Тимофеева отметила, что у всех молодоженов разная география, но все они соединили свои любящие сердца именно в Благовещенске. По ее словам, этот город теперь навсегда останется в их сердцах.

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