В Уфе водителям автобусов предлагают зарплату до 150 тысяч рублей

Центр занятости назвал 6 самых высокооплачиваемых вакансий недели. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В уфимском Центре занятости рассказали о самых выгодных предложениях для соискателей. Всего в городе открыто 13 380 вакантных мест. Лидируют по зарплатам ведущие предприятия.

В топ-6 лучших вакансий этой недели вошли следующие должности. Водитель автомобиля в «Башавтотрансе» может зарабатывать от 75 до 150 тысяч рублей. Электрогазосварщику в МУП УИС готовы платить от 87 до 131 тысячи. Слесарь-монтажник по ремонту технологических установок в филиале ООО «РН-РЕМОНТ НПО» получит от 97 до 126 тысяч в месяц. Токарь в ООО «СТМ-СЕРВИС» – от 80 до 100 тысяч. Инженер-энергетик в ООО «Торговый дом «Башспирт» – от 75 до 100 тысяч. Монтажник наружных трубопроводов в ООО СМУ № 2 «Эколог» Башспецнефтестрой» – от 50 до 100 тысяч.

Более подробную информацию о трудоустройстве можно найти на сайтах этих предприятий.

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