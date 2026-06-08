Троих жителей Уфы будут судить за незаконный оборот алкоголя на 3 млн рублей

Троим уфимцам грозит уголовная статья за незаконный оборот спиртного на миллионы. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение против троих жителей Уфы, которых обвиняют в производстве и продаже алкоголя без маркировки организованной группой, а также незаконном производстве и хранении спиртного без лицензии в особо крупном размере, тоже организованной группой.

По версии следствия, с августа по декабрь 2023 года мужчины работали без лицензии. Они закупали спиртосодержащую жидкость, перевозили ее и хранили на арендованном складе в Уфе. Из этого сырья они делали алкоголь, разливали его в стеклянные и пластиковые емкости разного объема, а потом поставляли и продавали по всему региону.

Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъяли больше 3 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, стоимость которой превышает 3 миллиона рублей.

Уголовное дело направили в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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