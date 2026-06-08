В Башкирии 19-летний водитель без прав насмерть разбился за рулем «Лады Приоры»

Фото: ГАИ по РБ

В пресс-службе госавтоинспекции Башкирии сообщили о смертельной аварии в Нефтекамске. ДТП случилось накануне, 7 июня, в 18:30. На проселочной дороге около поселка Михайловки 19-летний парень за рулем «Лады Приоры» не справился с управлением, и машина съехала в кювет, где врезалась в дерево. От сильного удара автомобиль загорелся.

Как рассказали в ГАИ, молодой водитель погиб на месте, а его 17-летний пассажир получил разные травмы и был госпитализирован. Выяснилось, что молодой человек управлял машиной без водительских прав.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины случившегося

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