В Баймакском районе Башкирии горела сухая трава

С начала года в республике возникло 13 лесных пожаров на 86 гектарах и 193 загорания травы на 327 гектарах. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщили о пожаре в Баймакском районе. Там загорелась сухая растительность, но огонь удалось быстро потушить. За прошедшие сутки это был единственный подобный случай в республике.

По данным ведомства, с начала 2026 года в Башкирии зафиксировали 13 лесных пожаров. Огонь прошел больше 86 гектаров. Еще 193 раза горела сухая трава: общая площадь возгораний превысила 327 гектаров

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