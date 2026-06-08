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НовостиОбщество8 июня 2026 5:00

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате продлили режим «черного неба»

Из-за погоды в воздухе копятся выбросы от машин и предприятий
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Неблагоприятные метеоусловия задерживаются в трех городах Башкирии.

Неблагоприятные метеоусловия задерживаются в трех городах Башкирии.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 8 июня, в понедельник, в Башгидрометцентре сообщили о продлении режима «черного неба» в трех городах республики – Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

Уточняется, что ограничения будут действовать до 20 часов 8 июня. В период неблагоприятных метеоусловий из-за особенностей погоды в воздухе накапливаются вредные выбросы от автомобилей и промышленных предприятий.

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