В Уфе, Стерлитамаке и Салавате продлили режим «черного неба»

Неблагоприятные метеоусловия задерживаются в трех городах Башкирии. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 8 июня, в понедельник, в Башгидрометцентре сообщили о продлении режима «черного неба» в трех городах республики – Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

Уточняется, что ограничения будут действовать до 20 часов 8 июня. В период неблагоприятных метеоусловий из-за особенностей погоды в воздухе накапливаются вредные выбросы от автомобилей и промышленных предприятий.

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