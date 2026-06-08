В Башкирии началась короткая рабочая неделя

Новая рабочая неделя в Башкирии будет четырехдневной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Гострудинспекции Башкирии сообщили о короткой рабочей неделе. Причина – празднование Дня России 12 июня. Те, кто работает по графику пять дней в неделю, получат три выходных подряд – 12, 13 и 14 июня. Сотрудники с шестидневной рабочей неделей будут отдыхать два дня – 12 и 14 июня.

В четверг, 11 июня, продолжительность рабочего дня сократят на один час. В ведомстве также пояснили, что при оформлении ежегодного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отдыха не включают только 12 июня. Это значит, что отпуск продлевается на один день.

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